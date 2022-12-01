شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يطلق تصريحات نارية قبل إقلاع طائرته الخاصة إلى المونديال: (ماشين نحضر كأس العالم كيتن لليابا ولليرضى)





أطلق الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين تصريحات قوية من داخل مسيده العامر بمدينة أم درمان وأمام جمع غفير من مريديه ومحبيه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد جدد الشيخ تأكيده على الذهاب رفقة مريديه لحضور نهائي كأس العالم الذي تنظمه دولة قطر.

وسخر الشيخ من انتقادات الناس له مؤكداً أن بعضهم سيخرج الآن لتحريم مشاهدة كرة القدم على الرغم من أن ذهابهم لحضور نهائي كأس العالم الغرض منه الترفيه.

لكنه عاد وأكد بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أنهم رغم ذلك ذاهبون, حيث قال بالدارجية السودانية (ماشين نحضر كأس العالم كيتن لليابا ولليرضى).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين