حميدتي ومسؤول إثيوبي يتفقان على معالجة قضايا الحدود وسد النهضة بطريقة سلمية





إلتقى نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بمكتبه اليوم، وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونين، بحضور السفير الإثيوبي بالخرطوم بيتال أميرو.

وقال السفير الإثيوبي بالخرطوم، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي في اجتماعات مجلس وزراء منظمة الايقاد بالخرطوم.

وأكد السفير بيتال أميرو، أن الجانبين اتفقا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بطريقة سلمية، وفقا للآليات المشتركة بين البلدين.

وأضاف السفير الإثيوبي بالخرطوم، أن السودان أبدى استعداده لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تقراي .

صحيفة الصيحة