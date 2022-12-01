نبيلة عبيد عن ضربها لـ فؤاد خليل في “حارة برجوان”: نفذت تعليمات حسين كمال





قالت الفنانة نبيلة عبيد إن مشهد ضربها للفنان الراحل فؤاد خليل في فيلم “حارة برجوان” كان حقيقيا بالفعل وليس تمثيلا.

وعن كواليس ذلك المشد قالت نبيلة عبيد في تصريح لـ “فيتو”: قرأنا الورق ووجدنا المشهد مكتوبا بهذا الشكل، وكان لابد أن ينفذ بهذه الطريقة بناء على تعليمات المخرج حسين كمال.

وأضافت: حين تعمل مع مخرج كبير مثل حسين كمال لابد أن تنفذ ما يقوله حرفيا”.

وكانت نبيلة عبيد نشرت في وقت سابق عبر حسابها على إنستجرام مشهد ضربها للفنان الراحل فؤاد خليل في فيلم حارة برجوان حين اكتشفت زواجه عليها، وعلقت قائلة: يا عيني فؤاد خليل الله يرحمه أخد مني علقة سخنة بجد، في مشهد كان حقيقي ومش مجرد تمثيل، بناء على أوامر من المخرج حسين كمال، حارة برجوان رواية إسماعيل ولي الدين والسيناريو والحوار للكاتب مصطفى محرم.. مساكم بعطر النرجس”.

فيلم حارة برجوان من إنتاج عام 1989 من بطولة: نبيلة عبيد، ويوسف شعبان، وحمدي غيث، وأحمد عبد العزيز، ونهى العمروسي، وفؤاد خليل، من إخراج حسين كمال، وسيناريو وحوار مصطفى محرم.

بوابة فيتو