رئيس مجلس السيادة يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي





إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه اليوم د. أنييت ويبر المبعوث الخاص للإتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي. وقالت مبعوثة الإتحاد الأوروبي في تصريح صحفي ” إننا وبعد اللقاءات التي أجريناها مع المكونات السياسة المدنية والمكون العسكري نتطلع إلى الخطوة القادمة المتمثلة في تشكيل حكومة تشجع الإتحاد الأوروبي على تقديم الدعم لتوفير احتياجات الشعب السوداني”. وأضافت السفيرة ويبر أن تشكيل حكومة في المستقبل القريب يجعلنا نجدد إلتزام الإتحاد الأوروبي بدعم السودان ويمكّننا من العمل جنباً إلى جنب لبناء مستقبل السودان.

وكالة سونا