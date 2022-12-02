



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022م

الانتباهة:

لقاء مفاجئ بين”فولكر” والحلو وعبد الواحد في جوبا.

الاتحاد الأوروبي: ندعم التسوية السياسية الشاملة بالسودان للوصول إلى حكومة مدنية.

اتهامات للشرطة بتعمّد استهداف المتظاهرين.

الصحة بشمال كردفان: 13 وفاة بحمى الضنك.

ضبط عربة لاندكروزر تخصّ أحد أخطر مهرّبي البشر

الصيحة:

مركزيّ التغيير: تطوّرات إيجابية في العملية السياسية.

“الثلاثية” تجري مشاورات مع الحلو وعبد الواحد بجوبا.

حميدتي ومسؤول إثيوبي يتّفقان على معالجة قضايا الحدود وسدّ النهضة بطريقة سلميّة.

ضبط”240″ ألف حبة كوز موز مخبأة بمخزن بالخرطوم

الجريدة:

التوقيع على الاتفاق الإطاري السبت وقوى الحرية تستبعد 4 قضايا.

المحامون والصحفيون والأطباء يقدّمون مذكرة لمفوض حقوق الإنسان ضد استخدام الشرطة لسلاح الأوبلن.

المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي: تشكيل الحكومة في المستقبل القريب يجدّد التزاماتنا.

المقاومة تحذّر الدعم السريع وتستنكر حملة الاعتداءات على الشباب في الضعين

أخبار اليوم:

الإيقاد تؤكد وقوفها مع السودان كدولة أفريقية ذات أهمية إستراتيجية

محافظ قيسان بالنيل الأزرق يتفقد أوضاع المتأثرين بالأحداث الأخيرة بالمدينة (11)

رئيس مجلس السيادة يلتقي وزراء خارجية دول منظمة الإيقاد

النيل الدولية:

عدد خاص بكاس العالم بقطر 2022

المغرب يصنع التاريخ ويتأهل إلى الدور الثاني في مونديال 2022

كوارث لوكاكو تقصي بلجيكا وتؤهل كرواتيا

الكاميرون تحلم بإنجاز غائب منذ 32 عاما في مواجهة البرازيل

غانا تسعى للثأر من أوروجواي.. والبرتغال تأمل في ضمان الصدارة

صحيفة الوطن:

الشيخ أحمد الشيخ الشعراني ينفي صلته بأي عمل سياسي يجري حالياً أو مستقبلاً

الالية الثلاثية تلتقي الميرغني وترفض الجلوس مع الديمقراطيين .. تساؤلات

صحيفة السوداني:

المعز حضرة لـ(السوداني): مُتفائلون بتوقيع الاتفاق الإطاري السبت

أسرة امتداد ناصر لـ(السُّوداني): استمرار التحقيقات وسنتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يُروِّج لمعلومات مغلوطة

البرهان يتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد بالسودان

معالجة قضايا سد النهضة والحدود على طاولة حميدتي ووزير الخارجية الإثيوبي

الآلية الثلاثية تلتقي بعبد الواحد محمد نور، زعيم حركة تحرير السودان في جوبا.

السفيرة الإيرلندية: هناك أكثر من (٢) ألف طبيب سوداني يعملون في إيرلندا

الاتحاد الأوروبي: اجتماع “الإيقاد” بالخرطوم يأتي في توقيت ممتاز

مجمع الفقه الإسلامي يطالب بالإشراف على هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف

قاضٍ يشطب دعوى مفصولين تعسفياً أعادهما مجلس الوزراء للعمل بشركة جياد

قطوعات الكهرباء تعود من جديد بسبب “الصيانة الوقائية”