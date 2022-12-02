قرارات مرتقبة للبرهان خلال ساعات





قالت مصادر عسكرية لـقناة الشرق ان اجتماع بين الحرية والتغيير والعسكريين عقد مساء الخميس ناقش تهيئة الاجواء السياسية والترتيبات النهائية للاتفاق الاطاري .

وافادت المصادر ان رئيس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيصدر قرارات لتهيئة الاجواء قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري.

وأعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الخميس، عن بدء العد التنازلي لموعد التوقيع على اتفاق مبدئي مع المكون العسكري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه “لم يتبق إلا قليل من الملاحظات الفنية على الاتفاق”.

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