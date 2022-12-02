في اول سابقة ..المحكمة تعيد ضابطا للعمل في الجيش بعد احالته للتقاعد





أصدر قاضي المحكمة العليا، الفاتح بابكر فضل السيد، قرارًا بإلغاء إحالة ضابط بالقوات المسلحة للتقاعد في أول سابقة من نوعها في عهد البرهان.

وعلمت “سوداميديا” أن المحكمة ألغت القرار الصادر بالرقم 85 لسنة2021 الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان بإحالة الرائد مهندس علي خير السيد الشيخ للتقاعد.

وقال القاضي في حيثيات الحكم الذي أصدره في أغسطس الماضي بأن الرائد مهندس علي خير السيد الشيخ أُحيل للتقاعد في 28 فبراير 2021 بسبب عدم الكفاءة، وهي واحدة من أسباب الإحالة وفق المادة 23 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2019، بينما أثبتت إفادات الشهود الذين استند على شهادتهم الضابط ويشغلون مناصب رفيعة في القوات المسلحة عكس ذلك.

من جانبه، أفاد الشاهد الثاني المقدم بكلية القادة والأركان بأن الرائد علي خير السيد كان من ضمن دارسي قيادة الأركان الدورة 48 واجتاز دورات الترقي وامتحان الدخول للكلية.

وقال إنّ الكلية تمنح ماجستير العلوم العسكرية والدخول لها يتطلب إحراز الضابط لأكثر من 60% في الامتحان ويشترط أن يكون الضابط قد أمضى دورات الترقي المختلفة بنجاح.

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