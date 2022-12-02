الارصاد: إنخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يتوالي إنخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إنخفاضا طفيفا في معظم أنحاء البلاد خلال ال24 ساعة المقبلة.

كما توقعت وحدة الإنذار نشاط الرياح المثيرة للغبار في ولاية البحر الأحمر، شمال غرب وغرب البلاد.

وتنبأت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية في نشرتها اليومية الجمعة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر.

كانت أعلى درجة حرارة بالبلاد سجلت ليوم أمس 40.5 درجة في مدينة أبونعامة وأدناها 14.0 درجة في مدينة سنار.

ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم 39.0 درجة في مدينة أبونعامة وأدناها 15.0 درجة في كل من دنقلا، سنار والفاشر.

ومن أهم معالم الطقس اليوم منخفض السودان الحراري، مرتفع جوي يتمركز في شمال إفريقيا يمتد ليشمل معظم أنحاء البلاد.

سونا