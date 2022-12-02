ظاهرة فلكية تشهدها سماء الوطن العربي لمدة يومين





تشهد سماء الوطن العربي ظاهرة فلكية مرصودة في السماء يكون فيها القمر يمين المشتري أمس الخميس، ثم يكون القمر يسار المشتري اليوم الجمعة.

ويطلق على هذه الظاهرة الفلكية التي تشهدها سماء الوطن العربي وهي مرصودة في السماء طوال الليل بالعين المجردة “اقتران القمر وكوكب المشترى عملاق المجموعة الشمسية”.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية أن اقتران القمر مع كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية يحدث بدءا من دخول الليل وحتى بداية غروبهما قرب منتصف الليل تقريبا على مدار يومي 1 و2 ديسمبر عام 2022م.

مزمز