



توضيح ملابسات اجتماع بيت السفير

السعودي .

تصريح صحفي من السيد /

مني اركو مناوي

تم لقاء في بيت السفير الاماراتي بمناسبة اليوم الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة ،

لقد التقينا في هذه المناسبة بعدد من اصدقائنا في المجلس المركزي للحرية والتغيير امام ثلاثة من السفراء اتفقنا ان نلتقي في بيت السفير السعودي .

وكان مقترح اللقاء والعدد جاء مني شخصيا . قلت بالاحري سيكون معي الدكتور جبريل وشخص اخر ، من طرفهم تم تسمية الاستاذ الواثق البرير وخالد عمر حينما اعتذر ياسر عرمان عن حضور واثني المذكورين وشخص اخر يتم تسميته فيما .

لقد طرحت الامر في اجتماع الكتلة بعد ظهر اليوم فتمت الاشادة بالخطوة ورحبوا بها حرصا علي سلامة البلاد والانتقال السلس ، بناءاً علي ذلك تم تحديد اربعة افراد الدكتور جبريل ومعتز الفحل والوزير حافظ ابراهيم ومني اركو مناوي ، وصلنا في منزل السفير في الوقت المحدد تمام الساعة الثامنة وربع و انتظرنا حتي الساعة التاسعة و ٤٠ دقيقة لم يات منهم احد ، فقررنا المغادرة بعد تقديم الاعتذار للسفير ، ثم فوجئنا بيان ممهور باسم الواثق البرير بانهم لم يحضروا نسبة لوجود شخص غير مرغوب فيه .

مما يؤكد استمراريتهم في الاستعلاء والاقصاء وعدم وعيهم لحالة البلاد ، سيزيد هذا الامر من الاستقطاب والاستقطاب المضاد ، نحن ما زلنا ننادي باعلاء كلمة الوطن و وحدته .

و نحذر من المضي قدما للتوقيع علي الاعلان المفروض علينا غصبا عن ارادتنا قبل الجلوس والنقاش فيما بين الاطراف السودانية عدا المؤتمر الوطني .