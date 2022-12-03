توضيح ملابسات اجتماع بيت السفير السعودي
توضيح ملابسات اجتماع بيت السفير
السعودي .
تصريح صحفي من السيد /
مني اركو مناوي
تم لقاء في بيت السفير الاماراتي بمناسبة اليوم الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة ،
لقد التقينا في هذه المناسبة بعدد من اصدقائنا في المجلس المركزي للحرية والتغيير امام ثلاثة من السفراء اتفقنا ان نلتقي في بيت السفير السعودي .
وكان مقترح اللقاء والعدد جاء مني شخصيا . قلت بالاحري سيكون معي الدكتور جبريل وشخص اخر ، من طرفهم تم تسمية الاستاذ الواثق البرير وخالد عمر حينما اعتذر ياسر عرمان عن حضور واثني المذكورين وشخص اخر يتم تسميته فيما .
لقد طرحت الامر في اجتماع الكتلة بعد ظهر اليوم فتمت الاشادة بالخطوة ورحبوا بها حرصا علي سلامة البلاد والانتقال السلس ، بناءاً علي ذلك تم تحديد اربعة افراد الدكتور جبريل ومعتز الفحل والوزير حافظ ابراهيم ومني اركو مناوي ، وصلنا في منزل السفير في الوقت المحدد تمام الساعة الثامنة وربع و انتظرنا حتي الساعة التاسعة و ٤٠ دقيقة لم يات منهم احد ، فقررنا المغادرة بعد تقديم الاعتذار للسفير ، ثم فوجئنا بيان ممهور باسم الواثق البرير بانهم لم يحضروا نسبة لوجود شخص غير مرغوب فيه .
مما يؤكد استمراريتهم في الاستعلاء والاقصاء وعدم وعيهم لحالة البلاد ، سيزيد هذا الامر من الاستقطاب والاستقطاب المضاد ، نحن ما زلنا ننادي باعلاء كلمة الوطن و وحدته .
و نحذر من المضي قدما للتوقيع علي الاعلان المفروض علينا غصبا عن ارادتنا قبل الجلوس والنقاش فيما بين الاطراف السودانية عدا المؤتمر الوطني .