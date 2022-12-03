برر رفضهم .. البرير: تفاجئنا بأطراف لا علاقة لها بالتحول في الجلوس مع الكتلة الديمقراطية





أوضح القيادي بمركزي الحرية والتغيير، الواثق البرير، الأمين العام لحزب الامة القومي، أن الحرية والتغيير وافقت على مبادرة سعودية طرحت يوم الخميس، لمقابلة قياديين بحركتين وقعتا على اتفاق سلام جوبا ولم توقعا بعد على الإعلان السياسي لإنهاء الانقلاب، وهما جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان.

وقال البرير: “لكن تفاجأنا باستصحاب أطراف لا علاقة لها بمسار التحول المدني الديمقراطي ولا صلة لها باتفاق، وهو ما رفضته الحرية و التغيير ، بإعتبار أنها في مرحلة دقيقة من العملية السياسية لن تهدر وقتها في مقابلات مع أطراف لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي وغير معنية بالإعلان السياسي لإنهاء الانقلاب ولا بالترتيبات المتعلقة بالسلام الشامل مع الحركات المسلحة.

صحيفة اليوم التالي