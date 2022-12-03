مبادرة نداء أهل السودان تعلن رفض الاتفاق الإطاري وتدعو للتصعيد





قالت مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني إنها ترفض كل اتجاه لتوقيع اتفاق إطاري برعاية أجنبية.

وأكدت المبادرة في بيان تمسكها بالحل القائم على التسوية الوطنية الشاملة، والحل السياسي المستند على الإرادة الوطنية.

وأضافت “وبذلك فإن النداء يرفض كل اتجاه لتوقيع اتفاق إطاري برعاية أجنبية، فهو اتفاق سيمهد الطريق لشكل من أشكال الحلول الثنائية الفوقية المجتزأة والمعزولة عن الشعب، وسيكرر تجربة الفشل السابقة، وسيكون اتفاقا هزيلا ضعيفا لا يساعد البلاد على المضي قدما نحو الاستقرار”.

وتابعت “كما يدعو نداء أهل السودان للتصعيد السياسي السلمي ضد هذا المشروع غير الوطني الذي يحيط بالبلاد، ويدعو كافة المواطنين لموكب الكرامة الرابع يوم السبت ٣ ديسمبر تعبيرا عن رفضهم لهذا الاتفاق”.

باج نيوز