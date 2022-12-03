شيبة ضرار: سنغلق الشرق إذا لم نكن جزءاً من (التسوية)





هدَّد رئيس أحزاب وحركات شرق السودان، الفريق شيبة ضرار، بإغلاق الإقليم في حال تم استبعادهم من التسوية الجارية. وأكد لـ(الحراك) أن حكومة المركز إذا تجاوزتهم ولم تشركهم في العملية السياسية، فإنهم سيتخذون خطوة تصعيدية أخرى بعد إغلاق البلاد وهي المطالبة بقيام انتخابات حرة ونزيهة بعد (6) أشهر.

وقال ضرار إن قضية الشرق لا تمثل بشخصين ـ في إشارة إلى (ترك والأمين داؤد)، وأضاف: نحترم القائد ترك لكنه لا يعبر عن كل أهل الشرق، وطالب ضرار الحكومة المركزية بضرورة الجلوس معهم من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي ينهي أزمة الإقليم، وجزم على أن أية تسوية لا تشمل إقليم شرق البلاد ستقود إلى منزلق خطير.

الخرطوم ـ إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي