لجان مقاومة ولاية الخرطوم: لم ندعُ للخروج في مليونية 5 ديسمبر





نفت لجان مقاومة ولاية الخرطوم، البيان المتداول باسمها مساء أمس، وأكدت أنها لا علاقة لها بهذا البيان، وأن كل البيانات التي تصدر عن لجان مقاومة ولاية الخرطوم تكون ممهورة بتوقيعات التنسيقيات، ويتم نشرها في صفحات التنسيقيات المعروفة وليس لتنسيقيات الولاية صفحة مُوحّدة، وأن تلك الصفحة تتبع لأحد الكوادر الحزبية التي تحاول اختطاف قرار قواعد اللجان.

وقالت لجان مقاومة ولاية الخرطوم: “وعليه، ندعوكم لإلغاء المتابعة والتبليغ عن تلك الصفحة التي تحمل اسم تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم فوراً والعمل على إغلاقها.. إننا نرفض كل أشكال اختطاف قرار اللجان أو التحدث باسمها ونحذر كل من تسوّل له نفسه القيام بذلك”.

وأضافت: “️نؤكد على مواصلتنا في ما بدأناه ولن نتراجع قيد شبرٍ عن مطالبنا ودماء شهدائنا التي ظللنا نخرج من أجلها. ونؤكد أيضاً لم ندعُ للخروج في مليونية يوم 5 ديسمبر، وعليه ستقوم تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم بنشر جدول شهر ديسمبر مساء اليوم فترقبوه”.

صحيفة السوداني