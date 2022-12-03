سوداني في مباراة الكاميرون والبرازيل يبهر جماهير كاس العالم بقطر





لفت احد السودانيين بالزي السوداني الجميل بمدرجات قطر الانظار اثناء حضوره مباراة البرازيل والكاميرون التي لعبت امس وانتهت بفوز الكاميرون ..

حيث اعرب كثير من رواد التواصل الاجتماعي عن اعجابهم بتمسك السوداني بمايميز السودانيين من ازياء خاصة بهم ..

وقالوا ان السودانيين حينما يسافرون خارج السودان يتأثرون بالغير ويتركون ارثهم وثقافتهم وراءهم ..

واوضحوا ان السودان يتمتع بثقافات وعادات متفردة في كل النواحي ويحتاج الى ابرازها للعالم ..

هذا وظهر السوداني وهو يرتدي الصديري والطاقية الانصارية المميزة المعروفة في السودان ..

صحيفة الصيحة