حمادة هلال يتعرض لعملية نصب بالمغرب





تعرض الفنان حمادة هلال لعملية نصب احترافية، كان ضحيتها هو وعدد من الفنانين والمشاهير العرب، بالإضافة إلى نجوم عالم الموضة، وذلك بعد إلغاء عرض فني كان من المفترض أن ينظم بأحد الفنادق الشهيرة بضواحي مدينة طنجة المغربية.

وبحسب عدد من المواقع الإخبارية المغربية، فإنه قد قام احد الأشخاص، بالتواصل مع عدد من المشاهير من بينهم الفنان حمادة هلال والسعودية حليمة بولند بالإضافة إلى عدد من الفنانين المغاربة، من أجل إحياء وتنشيط عرض للأزياء، لكنه اختفي قبل إقامة الحفل ولم يستطع أحد الوصول إليه.

واكدت التقارير الصحفية أن هذا الشخص قام بجمع مبالغ مالية كبيرة من عائدات بيع التذاكر التي فاق ثمنها 150 ألف يورو، بالإضافة إلى أموال حصل عليها مصممو الأزياء المشاركون في الحفل، قبل أن يلوذ بالفرار، بعد تحججه بمرض زوجته الحامل التي كانت برفقته، وضرورة نقلها للمستشفى على وجه السرعة.

وتسبب هذا الفعل في حالة غضب عارمة في صفوف المصممين المشاركين وكذلك إدارة الفندق والفنانين المدعوين، حيث لجأ الفندق للجهات الأمنية للوصول إلي هذا الشخص .

من جهتهم أعرب المصممون عن نيتهم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة هذا الشخص، الذي ما زال مختفيا رفقة بعض مساعديه.

بوابة فيتو