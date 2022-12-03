فاعل خير يتبرّع بمنزل مُشيّد لأطفال دار المايقوما





كشف مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، صديق فريني، عن تبرُّع أحد الخيِّرين، بمنزل مُشيّد بالخرطوم لصالح دار رعاية الطفل اليتيم (المايقوما).

وأوضح فريني أن المتبرع، قال قدم هذا العمل خالصاً لوجه الله، وقام المحامي برفقته بالإجراءات اللازمة مجاناً، مساهمةً منه في دعم أطفال دار المايقوما، وذلك بحضور مدير الشؤؤن المالية والإدارية بالوزارة د. عثمان طمبل، ومولانا محمد صالح المستشار بالإدارة القانونية بالوزارة، والمدير التنفيذي وممثل الإدارة العامة والخدمات.

وسجّل الحضور، صوت شكر للمتبرع على إحساسه العالي بالمسؤولية تجاه الشرائح المستهدفة بالدعم العيني والمادي.

وقال فريني – بحسب وكالة السودان للأنباء – إن المجتمع السوداني ما زال بخير وهو مجتمع التكافل والرحمة، وأشاد بالخيِّرين، وثمّن مواقفهم الداعمة لدار رعاية الطفل اليتيم المايقوما ولكل الدُّور الإيوائية والشرائح الضعيفة في المجتمع، وتقديم المساعدات الإنسانية وإسناد وزارة التنمية الاجتماعية في أداء رسالتها، مرحّباً بكل المبادرات المجتمعية في رعاية الفقراء بمختلف فئاتهم، سائلاً الله تعالى أن يكون هذا التبرع في ميزان حسنات المتبرع وأن يتقبل سهمه وكل من استن سنته.

وأبان فريني أن وزارته تولي اهتماماً كبيراً بهؤلاء الشباب فاقدي الرعاية الوالديّة، لأنهم أشد يتماً لينشئوا صالحين.

صحيفة السوداني