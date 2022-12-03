في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. حميدتي يلتقي وفد أصحاب الهمم





أَكّدَ نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، دعمه لمعالجة قضايا المعاقين وأصحاب الهمم، وتذليل كافة التحديات التي تواجههم، بما يمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية بصورة تجعلهم فاعلين في المُجتمع.

وثمّن خلال لقائه اليوم، وفد أصحاب الهمم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر، تفاعل الأشخاص ذوي الإعاقة مع قضاياهم اليومية، وعدم استسلامهم للإعاقة، وعبّر عن شكره للدور المقدر الذي يضطلعون به، قائلاً: “نحن معكم قلباً وقالباً”، مُعلناً عن تخصيص جسم يُعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى نتائج مُرضية، وأضاف سنعطي هذا الأمر ما يستحقه من أولوية واهتمام.

وأكد حميدتي، دعمه لجميع مطالب ذوي الإعاقة، مبيناً أن جميع قضاياهم ستناقش عبر جمعياتهم، وفي مقدمتها موضوع الإعفاء من الضرائب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بجانب موضوع الأطراف الصناعية، خاصة وأن هناك مصنعاً متوقفاً الآن وسيراجع سبب توقفه.

وأبدى حميدتي، اهتمامه بسكن وترحيل المعاقين، خاصة بعض الأفراد الذين يحتاجون وبصورة عاجلة لذلك.

من جانبه، أعرب الوفد عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس السيادة، للجهود التي يبذلها تجاه شريحة المعاقين، وأكد استعداده لتنفيذ أي برامج تفيد هذه الشريحة المهمة، وقال إن الفريق أول حميدتي سيكون أباً لشريحة المعاقين خلال العام ٢٠٢٣م، مشيداً بجلسته معهم ووقوفه ودعمه لقضاياهم.

صحيفة السوداني