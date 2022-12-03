رضوى الشربيني تؤدي مناسك العمرة





حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على أداء مناسك العمرة.

ونشرت الشربيني صورة لها من داخل الحرم المكي، وذلك على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور على صورة رضوى الشربيني من الحرم المكي، ووضح هذا من تعليقات المتابعين لديها متمنين لها “قبول عمرتها

تجربة التمثيل

وكشفت الإعلامية رضوي الشربيني في وقت سابق عن سبب رفضها لخوض تجربة التمثيل وذلك من خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”.

وقالت “رضوي” من خلال اللقاء:” أنها تلقت عروضا عديدة لخوض تجربة التمثيل ولكنها رفضتها لأنها لا تمتلك موهبة التمثيل مضيفة:” التمثيل دا موهبة وأنا مابعرفش أمثل.

وفي سياق آخر عبرت رضوى الشربيني عن سعادتها لمقابلة عماد الدين أديب، وإشادته بها حيث نشرت على صفحتها بموقع انستجرام فيديو يوضح ممازحة أديب لها بأنها تقوم باضطهاد الرجل.

وكتبت رضوى الشربيني على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “في منتدى الإعلام العربي…كان ليا الشرف إني أقابل أستاذي الإعلامي المخضرم عماد الدين أديب وأسمع الإشادة التى أعجز عن التعبير عنها…”.

وخلال الفيديو الذي بثته رضوى الشربيني وجه لها عماد الدين أديب سؤال قال فيه: “حضرتك الكلام اللي بتقوليه بتجيبيه منين؟”، فردت رضوى قائلة: “بنتعلم من حضرتك.