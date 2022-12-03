بيان من الجيش المصري





ما تسبّب في غضب شعبي بالبلاد.

قال الجيش المصري، السبت، إنه “يتابع عن كثب” حادثة الاعتداء على طاقم تمريض وعاملات في إحدى المستشفيات العامة بمصر وتسببت بموجب غضب شعبي في البلاد.

وذكر المتحدث العسكري العقيد غريب عبد الحافظ في بيان نشر على صفحته في فيسبوك أن “القوات المسلحة تتابع عن كثب ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي”.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة تؤكد “كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون وتهيب بالجميع تحري الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات”.

ولم يكشف بيان الجيش عن هوية الشخص الذي يقف خلف الحادثة.

وقالت المحامية الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نهاد أبو القمصان إن “المعتدي هو ضابط طيار في الجيش المصري وتمت إحالته للمحكمة العسكرية هو ومن كان معه من أفراد أسرته”، حسبما أفادت وكالة الحرة.

باج نيوز