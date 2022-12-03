عزة مصطفى لـ أصالة: اعتذارك مرفوض.. شيلي من تاريخك الفني أغانيك المصرية





وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة قوية للفنانة السورية أصالة، بعد اعتذارها للموسيقار حلمي بكر، وتوضيحها لحقيقة إنكارها لفضل مصر عليها خلال حفلها بموسم الرياض.

سر اعتذار أصالة

وقالت عزة مصطفى خلال برنامج “صالة التحرير” المذاع علي قناة “صدى البلد”:”اصالة بعد ما حست بغضب الجمهور المصري منها، اللى مش جاي من فراغ ولكن جاي انه فاكر تاريخ اصالة كويس أوي، وفاكر اصالة جاءت امتي ومشهد دخولها علي المسرح في حفلة من الحفلات والاستاذ حلمي بكر وهو ماسكها من ايديها وبيقدمها للجمهور، واستقبلها الجمهور المصري زي أي مطرب”.

رسالة نارية من عزة مصطفى لـ اصالة

ولفتت:”اعتذرت اصالة عن تصريحاتها اللى هي قالتها لما حست بغضب الناس، والحقيقة انا بقول لأصالة اعتذارك مرفوض ومش عايزينك تمجدي في مصر ولا تفتكري مصر عملتلك ايه، ولكن شيلي بس من تاريخك الفني اغانيكي المصرية ماعتقدش انك هتلاقي حاجة مهمة، باكرر اعتذارك مرفوض”.

ودافعت الفنانة السورية أصالة، عن تصريح المثير للجدل والتي قالت فيها “تاريخي كله الفضل فيه للمملكة العربية السعودية فقط والتي سأظل مدينة لها العمر كله” وتفسير البعض بإنكارها فضل مصر عليها.

حفلة أصالة بموسم الرياض

وقالت أصالة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”: “حفلتي بموسم الرياض من أجمل الحفلات اللى عملتها في حياتي، وأنا من الناس اللى بحب أعبر عن مشاعري، وكنت عمالة أدلع كل شخص موجود بالمسرح، ولكن ما أريد توضيحه والتأكيد عليه بأن علاقتي بمصر ليست محل نقاش، مصر مثل ابنتى شام، ممفعش بنتى تشك في حبي ليها لو دلعت أخوها او اختها”.

مصر السكن والوطن

وتابعت: “اخترت مصر سكني ووطني، ويمكن الملحن حلمي بكر زعل مني علشان مغنتش أغنية له، وعلشان كده انتقدني، وانا باعترف اني قصرت معه الفترة اللى فاتت وقصرت مع كل حبايبي”.

فضل مصر على أصالة

وأكملت:”الناس فهموني غلط، مقدرش انكر فضل مصر عليا وغلاوتها عندي، شعوري تجاه مصر زي شعوري تجاه ولادي، بالنسبة لي حياة وطباعي مصرية وأولادي مش بيحكوا اللى مصري، وعندي علاقة فنية وانسانية واجتماعية بكل الناس في الوطن العربي.

اعتذار أصالة للمصريين وحلمي بكر

واستطردت: “المصريين أهلي وروح قلبي وهما اللى مسكوا ايدي وقووني وحبي لمصر لن يتزعزع ومحدش يقدر يشكك في حبي لمصر، واقول للموسيقار حلمي بكر انت حبيبي وآسفة إني قصرت معاك، وحبي واحترامي للأستاذ مجرد”

بوابة فيتو