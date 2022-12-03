أردول: سقوط الاتفاق الإطاري حتمي





وصف القيادي بقوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية مبارك عبد الرحمن أردول، سقوط الاتفاق الإطاري الثنائي بين العسكريين والمدنيين بأنه أمر حتمي، قائلا إنه “محاولة أخرى فاشلة كما جُربت محاولاته من قبل”.

ووصف أردول، الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه بعد غدٍ الاثنين بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي بالاتفاق الثنائي، وقال انه يعيد ذات الشراكة التي رفضها المنادون بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في البلاد.

وقال أردول لدى حديثه في برنامج صدى الأحداث بـ(الإذاعة السودانية)، إن توقيع الاتفاق الثنائي يأتي بضغوط الخارج وبضغطٍ من الآلية الثلاثية.

ولفت إلى أن الاتفاق المزمع ليس به شئ مستحدث ولا جديد، سوى أنه يعيد مجموعة المجلس المركزي للحكم بنفس الشروط السابقة وبنفس المشاكل السابقة التى تسببت فيها ونفس السياسات القديمة التي أدت إلى إنهاء الشراكة بين المجلس المركزي والمكون العسكري.

صحيفة الصيحة