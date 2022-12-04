إصابة (34) من مصابي التظاهرات بالشلل الكامل





كشف مسؤول المكتب الطبي لمصابي ثورة ديسمبر المهندس مصطفى أحمد خليل، عن إصابة 34 من الثوار بالشلل الكامل بعد إصابتهم خلال التظاهرات، وأكد أن عدد الشهداء منذ يوم انقلاب البرهان وحتى الأربعاء الماضي بلغ 123 شهيداً.

وقال مصطفى خلال حوار مع (الحراك) ينشر بالداخل إن القوات النظامية تهدف لإحداث أكبر أضرار على الثوار جراء الإصابات، مبيناً أن معظم الضربات تتركز في أعلى الجسم مما يؤدي لتهشيم أو تهتك الأعضاء.

ولفت مصطفى إلى أن عدد المصابين جراء التظاهرات التي أعقبت الانقلاب بلغ (3200) مصاب يتلقون العلاج الآن، بينهم 8 ثوار في حالة غيبوبة تامة، مشيراً لوجود (2000) مصاب آخرين من عملية فض اعتصام القيادة العامة.

وقال إن الشرطة والقوات الأمنية أصبحت تقوم بحشو بندقية “الأوبلين” التي تستخدم لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع كسلاح موجه ضد الثوار، بعد أن تقوم بحشوها بـ”الحصحاص” والحجارة والزجاج المهشم وتطلقها تجاه المتظاهرين، مما يؤدي إلى إحداث إصابات كبيرة بالثوار السلميين.

الخرطوم ـ محمد عبد المجيد

صحيفة الحراك السياسي