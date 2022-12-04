حميدتي يشدد على التوصل لاتفاق نهائي لأزمة سد النهضة





أكد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أهمية التوصل لإتفاق نهائي بين السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، وذلك لضمان حقوق الجميع.

وإطلع في اجتماع وفد السودان المفاوض حول سد النهضة، برئاسة وزير الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، اليوم “الاحد” ، على سير المحادثات وآخر التطورات حول الملف. وامتدح الجهود التي يبذلها الوفد، وتحمله لتلك المسؤولية الكبيرة.

وشدد دقلو على ضرورة أن يكون الحوار والتوافق مرتكزاً أساسياً لمعالجة ملف سد النهضة بما يمكن الدول الثلاث من الاستفادة منه وعدم تضررها.

وفي السياق قال وزير الري والموارد المائية المكلف، إن الوفد قدم تنويراً، لنائب رئيس مجلس السيادة، عن سير المحادثات حول سد النهضة، بجانب بعض الموضوعات المتعلقة بوزارة الري.

وقال إن الوفد قدم عرضاً شاملاً للموقف التفاوضي السوداني والرؤية المستقبلية.

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