”الشيوعي” يكشف عن”معلومة خطيرة”





يدعو الحزب قوى الثورة الرافضة للانقلاب ومشروعات التسوية مواصلة معركتها من أجلّ إسقاط الطغمة الانقلابية وهزيمة كل المؤامرات.

كشف الحزب الشيوعي في السودان، عن مؤامرات تحاك داخل الغرف المظلمة من أجلّ تفتيت قوى الثورة وتصفية لجان المقاومة والنيل من الحزب الشيوعي وتشويه مواقفه عبر لافتات باسم منظمات أجنبية.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الأحد، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقال الحزب إنّ لديه كافة المعلومات عن أماكن هذه الاجتماعات ومن شاركوا فيها.

ودعا المكتب السياسي الشيوعيين والديمقراطيين وأصدقاء الحزب الشيوعي وكافة قوى الثورة للخروج بكثافة في المواكب والمليونيات التي دعت لها لجان المقاومة رفضًا لمشروعات التسوية غدًا الاثنين ومواصلة التصعيد الجماهيري لهزيمة هذه المؤامرات.

وقال الحزب الشيوعي، إنّ التسوية المسماة”الاتّفاق الإطاري”، هي مواصلة لمؤامرات القوى المعادية الداخلية والخارجية لقطع الطريق على الثورة، وإنتاج النظام المباد في نسخة جديد للحفاظ على مصالح الرأسمالية الطفيلية وحلفائها بالخارج.

وأدان الشيوعي بشدّة التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي السوداني، والتي تهدف في الأساس لتصفية الثورة، بالاتفّاق مع قوى داخلية معادية للثورة.

باج نيوز