زوج نيللي كريم يكشف حقيقة انفصالهما





انتشرت من جديد خلال الساعات القليلة الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن انفصال الفنانة نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور بزعم اعتدائه عليها بالضرب، وهذه ليست المرة الأولي التي تخرج فيها شائعة انفصال نيللي كريم عن زوجها حيث خرجت أيضا نفس الشائعة منذ أشهر قليلة ونفى هشام عاشور الأمر وقتها، مؤكدا أنه مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة معربا الزاعجة من هذه الشائعات.

ورد هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم علي شائعة اعتدائه عليها بالضرب وانفصالهما وقال في تصريح خاص لـ “فيتو”:” بصراحة هذا شئ ساخر للغاية مضيفا: “ناس فاضية

و أكمل “عاشور” ضاحكا:” احنا لسه كنا في المهرجان مع بعض من كام يوم ورايحين وجايين مع بعض علي طول أنا مش عارف الناس اللي بتطلع الإشاعات دي ليه بتعمل كده”.

بوابة فيتو