الواثق البرير: الاتّفاق الإطاري ينهي الانقلاب





يؤكّد الواثق أنّه تمّ الاتّفاق على مرجعية دستورية لفترة انتقالية تنتهي بالانتخابات.

أوضح الناطق باسم قوى الحرية والتغيير، الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، أنّ الاتّفاق الإطاري، ينهي الانقلاب، ويؤكّد مبدأ العدالة والمحاسبة والإصلاح العسكري وصولاً إلى جيشٍ موّحدٍ.

وقال الواثق البرير في كلمته خلال توقيع الاتّفاق الإطاري، إنّ ما جرى يهدف إلى توحيد السودانيين تحت راية مشروع إقامة سلطة مدنية كاملة تحقق أهداف ثورة ديسمبر.

ونوّه إلى أنّ العملية السياسية انطلقت من إرادة وطنية.

وتابع” التزامنا بالسلام استراتيجي، وسيتمّ مراجعة اتّفاق جوبا دون المساس بما حققته للمناطق”.

والأثنين، وقّع المكوّن العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي، ومجموعات متحالفة معها، اتّفاقًا إطاريًا يمهّد لنقل السلطة المدنيين، وإنهاء الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد.

باج نيوز