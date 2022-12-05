جبريل إبراهيم: الرهان على المجلس المركزي خاسر





قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، إنّ الرهان على المجلس المركزي لتحقيق التحوّل الديمقراطي، رهانٌ خاسرٌ، لجهة أنّ فاقد الشئ لا يعطيه.

جاء ذلك بحسب تدوينة على صفحته الرسمية، الأثنين.

وأشار جبريل إلى أنّ الاتّفاق الإطاري الثنائي الإقصائي الذي تمّ توقيعه اليوم، بعيد كلّ البعد عن الوفاق الوطني الذي يحقق استقرار الفترة الإنتقالية لا يفضي إلى انتخابات حرة نزيهة في المستقبل المأمول.

والأثنين، وقّع المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير على اتّفاقٍ إطاري، في إطار التحوّل المدني للسلطة.

باج نيوز