نوال الزغبي: متحمسة لفوز المغرب على إسبانيا غدا





أعربت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن أمنياتها بفوز منتخب المغرب غدا على منتخب إسبانيا في دور الـ 16 من مونديال قطر 2022.

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها على تويتر: “كتير متحمّسة لمنتخب المغرب وإن شاء الله بالتوفيق والفوز يا رب”.

ويلتقي منتخب المغرب ضد إسبانيا غدا الثلاثاء في دور الـ من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وكان المنتخب المغربي تأهل لـ دور الـ 16 بعد ما تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط في إنجاز تاريخي للكرة العربية.

ونستعرض معكم أبرز الارقام التي ترتبط بالمواجهة القوية بين المنتخبين في كأس العالم.

1 – المغرب لم يخسر في ست مباريات مع المدرب وليد الركراكي الذي تولى المسؤولية في سبتمبر الماضي، اهتزت شباك المغرب مرة واحدة في تلك المباريات وكانت أمام كندا في المباراة الأخيرة.

2 – المغرب بلغ دور الـ16 في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986، وهي المرة الأولى التي يقود فيها مدرب عربي فريقه إلى أدوار خروج المغلوب.

– تولى لويس إنريكي تدريب إسبانيا في يوليو 2018 بعد الخروج من كأس العالم في روسيا، وعاد المدرب الوطني إلى الفريق في نوفمبر 2019 بعد رحيله بأربعة أشهر لأسباب شخصية.

4- قاد لويس إنريكي إسبانيا لقبل نهائي بطولة أوروبا 2020 العام الماضي ثم إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الخسارة أمام فرنسا في أكتوبر 2021.

5- لعب المغرب 3 مباريات أمام إسبانيا منذ 1961، وكانت المواجهة الثالثة بينهما في كأس العالم 2018، إسبانيا فازت مرتين بينما انتهت المواجهة الثالثة بالتعادل 2-2 في روسيا قبل 4 أعوام.

بوابة فيتو