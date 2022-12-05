“مناوي” يهاجم”عرمان”: إنّه يتبجّح





وفق ما قال في تدوينة على صفحته الرسمية.

هاجم رئيس حركة جيش تحرير السودان ـ الأمين العام لقوى نداء السودان، وعضو المجلس القيادي للجبهة الثورية، مني أركو مناوي، رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان.

وقال مناوي في تدوينة على صفحته الرسمية، الأثنين” الرفيق ياسر عرمان يتبجّح بأنّه سوف يقدّم دعوة لأسر الشهداء بتسويته الفطيرة”.

وكان ياسر عرمان، قد أشار في وقتٍ سابقٍ إلى أنّه تمّ تقديم الدعوة لأسر الشهداء للحضور كمراقبين في عملية توقيع الاتّفاق الإطاري.

وأردف” هل أيضًا ستحضر كلّ أسر الشهداء الذين استشهدوا بقيادتك على مدى ست وثلاثين سنة ماضية ؟، أم غادرت هذه المحطة، على غرار مغادرة الإسلاميين محطة الاستشهاد بعد المفاصلة بكلمة واحدة وهي (الفطائس)”.

والأثنين، جرى التوقيع على “الاتفاق الإطاري” بين الأطراف المدنية والعسكرية والذي ينص على سلطة مدنية انتقالية كاملة.

وحضر مراسم التوقيع التي جرت في القصر الرئاسي كل من البرهان، ونائبه دقلو، وسياسيون ودبلوماسيون من دول عربية وأوروبية.

باج نيوز