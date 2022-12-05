مناورات عسكرية سودانية مصرية لتأمين الحدود





بدأت القوات المسلحة السودانية وقوات حرس الحدود المصرية المناورة التدريبية المختلطة (حارس الجنوب)، والتي تنعقد دوريا كل عام .

وتهدف الدورة إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوتين من خلال تنفيذ تدريبات خاصة في مجالات تطوير تأمين الحدود المشتركة وتحقيق التجانس في التدريب العملي وتوحيد المفاهيم العسكرية والسرعة في تنفيذ المهام المخططة.

يذكر أن الدورة تستمر في الفترة مابين يوم 3 إلى 17 ديسمبر الجاري و تشترك فيها عناصر من الفرقة 19 مشاة بجانب قوة من حرس الحدود المصري، وتنتهي أنشطته بيوم ختامي يحضره قادة من الجانبين السوداني والمصري.

صحيفة الصيحة