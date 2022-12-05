السقا يرد على منتقدي سيدتى الجميلة: ليه تحرمونى أقدم حاجة عن العظيم فؤاد المهندس





عبر النجم أحمد السقا عن سعادته البالغة لتقديمه العرض المسرحى “سيدتى الجميلة” في السعودية، والمقرر عرضه بدءًا من غد الثلاثاء على مسرح بكر الشدى، وسط حضور الجاليات العربية والشعب السعودى.

وأقيم مؤتمر صحفى لأبطال العرض المسرحى قبل ليلة عرضها، ورد أحمد السقا على سؤال: لماذا قررت تقديم سيدتى الجميلة على المسرح وإحيائها مرة أخرى”؟؟.. ألم تخف من الانتقادات التي وجهت لك ؟؟

ورد أحمد السقا قائلا: ليه تحرمونى أنى أقدم حاجة عن فنان عظيم بحبه “فؤاد المهندس”.. وأنا كان نفسى أقدم مسرحية من أعماله العظيمة التي أثرى بيها الفن المصرى، ولا شك أن المسرحية ستظل في وجدان كل الجمهور العربى، ولذلك لا تحرمونى من تجربة جديدة ستكون في تاريخى المهنى.

وأكد السقا على هامش المؤتمر الصحفى قائلًا: الفنان العظيم فؤاد المهندس في إحدى اللقاءات التليفزيونية صرح وقال أنه بيحب أحمد السقا، ولذلك أكن له كل الحب والاحترام، ومن تلك المنطلق قررت أنى أقدم حاجة عن الفنان العظيم فؤاد المهندس.

وعن الانتقادات التي طالت العرض المسرحى قبل عرضه.. تابع السقا حديثه مؤكدًا أن أغلب الاعمال التي قدمها العظماء يتم إعادة تقديمها بشكل عصرى وحديث، وهذا لم يجرح الأعمال الاصلية، على العكس، فكلها أعمال قيمة ولها تاريخ كبير، ولم يمنع من تقديم تلك الاعمال خاصة إذا كانت ناجحة ولها بريق مع الجمهور مثل سيدتى الجميلة.

ويعيد النجم أحمد السقا مسرحية “سيدتى الجميلة” على خشبة المسرح مجددًا بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، وهى إحدى روائع الكاتب المسرحى برنارد شو، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

بوابة فيتو