صلاح دياب ووفاء عامر وإدوارد في عزاء مفيد فوزي فيديو





حرص رجل الأعمال صلاح دياب على تقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الراحل مفيد فوزي، كما حضر العزاء الفنانة وفاء عامر التي أكدت أن الإعلامي مفيد فوزي قيمة إعلامية وصحفية كبيرة، وكان صاحب رأي حر وحضور كبير.

كما حضر العزاء الفنان إدوارد الذي قدم واجب العزاء لأسرته ولأفراد عائلته، وكذلك المخرج خالد جلال والكاتبة فاطمة ناعوت وآخرون.

وتوفى الإعلامي مفيد فوزي صباح أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 89 عاما.

الجدير بالذكر أن الإعلامي مفيد فوزي تعرض لوعكة صحية، اضطرته لإجراء عملية جراحية في القنوات المرارية، نقل على إثرها للمستشفى حيث تدهورت حالته الصحية.

وكانت العملية الجراحية التي خضع لها للإعلامي مفيد فوزي عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

ويذكر أن الإعلامي مفيد فوزي عانى حالة نفسية سيئة، بعد وفاة أصدقائه المقربين وهما الفنان سمير صبري والكاتب الصحفي صلاح منتصر، الأمر الذي أدى لتدهور حالته الصحية.

بوابة فيتو