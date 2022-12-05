سياسية

بريطانيا: نحث جميع الجهات الفاعلة على التوحُّد بشكلٍ عاجلٍ من أجل التوصُّل إلى اتفاق نهائي

2022/12/05
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علم بريطانيا وعلم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في 1 يونيو حزيران 2016. تصوير: فرانسوا لينواه - رويترز.

أعرب وزير المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا والتنمية الدولية، آندرو ميتشل، عن تَرحيب المملكة المتحدة على تَوقيع الاتفاق السياسي الإطاري.
وقال الوزير: “ترحب المجموعة الرباعية ودُول الترويكا بهذه الخطوة المُهمّة نحو الاتفاق على حكومة بقيادة مدنية في السودان”.
وأضاف: “تتطلّع المملكة المتحدة إلى العمل بشكل وثيق مع مثل هذه الحكومة بمجرد تشكيلها. نحث جميع الجهات الفاعلة على التوحُّد بشكلٍ عاجلٍ من أجل التوصُّل إلى اتّفاق نهائي”.

صحيفة السوداني

2022/12/05