بريطانيا: نحث جميع الجهات الفاعلة على التوحُّد بشكلٍ عاجلٍ من أجل التوصُّل إلى اتفاق نهائي





أعرب وزير المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا والتنمية الدولية، آندرو ميتشل، عن تَرحيب المملكة المتحدة على تَوقيع الاتفاق السياسي الإطاري.

وقال الوزير: “ترحب المجموعة الرباعية ودُول الترويكا بهذه الخطوة المُهمّة نحو الاتفاق على حكومة بقيادة مدنية في السودان”.

وأضاف: “تتطلّع المملكة المتحدة إلى العمل بشكل وثيق مع مثل هذه الحكومة بمجرد تشكيلها. نحث جميع الجهات الفاعلة على التوحُّد بشكلٍ عاجلٍ من أجل التوصُّل إلى اتّفاق نهائي”.

صحيفة السوداني