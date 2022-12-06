بالفيديو.. تفاصيل القبض على يوتيوبر مغربي شهير بتهمة اختطاف واغتصاب طليقته!





كشف موقع “هسبريس” المغربي، أن الشرطة القضائية بمدينة الخميسات أحالت، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط “اليوتيوبر” محمد السبيتي المعروف بـ”نزار” بتهمة “المشاركة في اختطاف واحتجاز واغتصاب” طليقته ندى، المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “ندى حسي”.

وكانت “ندى حسي” تقدمت بشكوى تتهمه فيها بالتواطؤ مع شخص آخر من أجل تعريضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، مع توثيق ذلك في شريط فيديو بهدف “الابتزاز والتشهير على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوقفت شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ” نزار” عند محاولته السفر نحو تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقوم بترحيله إلى مدينة الخميسات، حيث “وضعته تحت الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه في الجرائم المنسوبة إليه”.

وأكدت “ندى حسي” عبر حساب موقع قناة محلية التهم المذكورة لـ”نزار” وتشمل الاختطاف والاغتصاب والابتزاز، فيما قالت والدته في فيديو إن طليقته هي السبب في منعه من مغادرة البلاد بسبب شكوى تقدمت بها، تتعلق بالسب والقذف والتشهير.

صحيفة المرصد