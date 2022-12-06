المغرب تكرم السودان





كرمت المملكة المغربية السينما السودانية في مهرجان زاكورة السينمائي الدولي في دورته العاشرة و التي تأتي هذا العام تحت شعار: السينما الوثائقية فن إبداعي لنشر المعرفة و السلام بين المجتمعات

و كان السودان ضيف شرف المهرجان هذه الدورة و يمثلها الممثل و المخرج السينمائي/ طارق خندقاوي المدعو كضيف شرف و الحائز على جائزة أفضل تصوير بمهرجان كازابلانكا السينمائي الدولي في العام ٢٠١٩م

و كرمت في حفل الإفتتاح المخرج السوداني الراحل/ أنور هاشم كمكرم دولي لما قدمه من أعمال خالده في تاريخ السينما السودانية..

و كان فيلم الإفتتاح الفيلم الوثائقي: من السودان إلى الأرجنتين للمخرج الأرجنتيني العالمي/ ريكاردو بريفي و الذي حكى عن حقبه تاريخيه مهمه في السودان و إنقاذ آثار النوبه شمال السودان .