جدولة مديونيات لـ(الكوميسا) على مدى (12) عاماً





أكدت الأمين العام لـ(الكوميسا) خديجة صديق، على أهمية اجتماعات الكوميسا، وتطرَّقت إلى كيفية التقديم للوظائف والإعلان عنها للدول الأعضاء، وأشارت إلى أن هذا الملف تم إهماله ولم يجد الاهتمام، لذا فقد السودان الكثير من المشاريع الممولة نتيجة لعدم دفع المساهمات.

ونوهت إلى تمكن وفد السودان من جدولة المديونيات على مدى (12) عاماً، رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان حتى يستطيع السودان الاستفادة من المنح والتوظيف بالقدر المطلوب.

كما تطرَّقت إلى المجهودات التي بذلت من أجل البقاء على محكمة عدل الكوميسا، كما أشارت السيدة وزيرة التجارة والتموين إلى أهمية التدريب الداخلي والخارجي ورفع الكفاءات وعكس الأداء والاستفادة من تجارب الآخرين.

من جانبه، قدم مسؤول الموارد البشرية محمود حماد البيتي، تنويراً عن الوظائف المعلنة بلجنة الاختيار وأنها تسير بصورة طبيعية، أما عن الوظائف العمالية داخل الوزارة ستتم معالجتها بواسطة مجلس الوزراء.

صحيفة الصيحة