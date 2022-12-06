نجوى كرم بالأبيض في أحدث ظهور





نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

وخطفت نجوى كرم الأنظار خلال الصورة بفستان من اللون الأبيض، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

أغنية مغرومة 2

وطرحت نجوى كرم في وقت سابق أغنية “مغرومة 2” عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية معذور قلبي

يذكر أن “مغرومة 2” هي أغنية سينجل من ميني ألبوم تصدر أغانيه تباعًا حسبما ترى نجوى الوقت المناسب لطرح كل أغنية، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري ومن توزيع داني حلو، وقد تمّ تصويرها تحت إدارة المخرج هاس غدار من إنتاج “روتانا”.

وطرحت الفنانة نجوى كرم من قبل أيضًا فيديو كليب أغنية “معذور قلبي”، والذي حقق ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية معذور قلبي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع على حسّون، ميكس وماسترينج موريس طويلة.

بوابة فيتو