أصالة تدعم منتخب المغرب ضد إسبانيا





عبرت الفنانة السورية أصالة عن دعمها لمنتخب المغرب في مباراته ضد إسبانيا، في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.وكتبت أصالة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: بإذن الله الفوز لنا.. المغرب_إسبانيا”.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المغرب وإسبانيا، بالتعادل السلبي في المواجهة التي تجمعهما على ملعب استاد المدينة التعليمية، ضمن مواجهات دور الـ16 من المونديال.

سيطر منتخب إسبانيا على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، دون خطورة حقيقية على مرمى منتخب المغرب، قبل أن ينشط أسود الأطلس مع الدقيقة السادسة بفضل انطلاقات سفيان بوفال وحكيم زياش.

وفي الدقيقة 11، احتسب الحكم ركلة حرة لصالح منتخب المغرب على حدود منطقة الجزاء تصدى لها أشرف حكيمي وسددها قوية مرت فوق العارضة.

بعدها، نشط لاعبو منتخب المغرب بشكل ملحوظ وسيطروا على الكرة من خلال تبادلها بين اللاعبين، حتى الدقيقة 25 التي شهدت خطأ فادح بوصول الكرة لمهاجم منتخب إسبانيا سددها في العارضة لولا تدخل الحكم المساعد برفع راية التسلل.

وفي الدقيقة 26، انطلق مركو أسينسيو وتسلم تمريرة بينية رائعة ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك الخاريجة للحارس المغربي ياسين بونو.

وفي الدقيقة 33، أطلق نصير مزراوي لاعب منتخب المغرب تسديدة قوية تصدى لها حارس منتخب إسبانيا أوناي سيمون.

وفي الدقيقة 42، أهدر منتخب المغرب فرصة إحراز الهدف الأول بعد مراوغة من سفيان بوفال ليرسل كرة عرضية لعبها نايف أكرد رأسية قوية مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بوابة فيتو