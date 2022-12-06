أبرزهم سعد لمجرد وهيفاء وهبي.. تفاصيل أهم حفلات رأس السنة





يستعد عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي لإحياء حفلات غنائية يوم 31 ديسمبر بالتزامن مع ليلة رأس السنة، ومن أبرز هذه الحفلات التي ينتظرها الجمهور حفل هيفاء وهبي وحفل إيهاب توفيق

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل أبرز الحفلات المقرر إحياؤها ليلة رأس السنة.

حفل إيهاب توفيق

يحيي الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا ليلة رأس السنة الموافق 31 ديسمبر الجاري في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

ومن المفترض أن يقدم الفنان إيهاب توفيق خلال حفله باقة من أغانيه الشهيرة ، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وعلي الجانب الآخر، يستعد المطرب إيهاب توفيق لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القلية المقبلة بعنوان “غلطان”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب” ليجدد نشاطه الفني، بعد أغنيته الأخيرة “ليكي عندي”. التي طرحها مؤخرا.

ويتعاون إيهاب توفيق في أغنيته الجديدة “غلطان” المفترض طرحها قريبا مع الشاعر أحمد علي موسى ومن ألحان مدين والموزع الموسيقي عمرو عبد الفتاح.

حفل هيفاء وهبي

كما ينتظر الجمهور حفلا غنائيا كبيرا للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من المقرر إحياؤه ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبري بدولة لبنان.

تقدم هيفاء وهبي خلال حفلها باقة من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حفل سعد لمجرد

ويحيي النجم سعد لمجرد حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبري بـ لبنان ليجدد نشاطه الفني.

ومن المفترض أن يقدم النجم سعد لمجرد خلال حفله باقة من أغانيه المختلفة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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