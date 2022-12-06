إليسا تهنئ منتخب المغرب: ما أجملكم يا أسود الأطلس





هنأت النجمة اللبنانية إليسا المنتخب المغربي بتأهله إلى دور الـ 8 في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “أبطال! أبطال! أبطال!.. ما أجملكم يا أسود المغرب!! مبروك للمغرب إنجاز تاريخي فرّح قلوبنا كلنا!”.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا في كأس العالم 2022، بعدما أصبح أول منتخب عربي يصعد لربع نهائي المونديال عبر تاريخه.

تأهل المغرب

تأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من المونديال، بعد فوزه على نظيره إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المدينة التعليمية، ضمن مواجهات دور الـ16.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة المغرب وإسبانيا بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المغربي، بعد تألق ياسين بونو بالتصدي لـ3 ركلات ترجيح من لاعبي إسبانيا.

بوابة فيتو