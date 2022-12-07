عندي رهبة كبيرة.. أحمد السقا يتحدث عن إعادة عرض مسرحية “سيدتي الجميلة





تحدث النجم أحمد السقا عن تفاصيل إعادة العرض المسرحي الشهير “سيدتي الجميلة”، وذلك خلال لقائه في برنامج “عرب وود”.

وقال أحمد السقا خلال اللقاء:”طبعا مش هقول إني راجل ماسك نفسي لا أنا طبعا عندي رهبة وخضة كبيرة إني هقف على المسرح لتقديم رواية عظيمة زي سيدتي الجميلة.

وأضاف:” وطبعا إحياء وإعادة التراث للفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة الراحلة شويكارو أتمنى إن شاء الله إننا نعيد تقديمها وإعدادها في أحسن صورة.

مسرحية سيدتي الجميلة

وعلى جانب آخر، أطلق أبطال وصناع مسرحية “سيدتي الجميلة” العرض الأول لها مساء أمس الثلاثاء على مسرح أبو بكر الشدي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

وتم الكشف عن تفاصيل العرض الأول لمسرحية سيدتى الجميلة فى موسم الرياض ويُقام يوميًا، ابتدأ من اليوم الثلاثاء 6 وحتى 10 من شهر ديسمبر الجاري.. وكشفت قنوات سعودية عن أن العرض الأول للمسرحية رفع شعار كامل العدد.. ونستعرض صور جديدة من العرض الأول.

مسرحية سيدتي الجميلة

ويخوض المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر مجال الإنتاج المسرحي للمرة الثانية بمسرحية سيدتى الجميلة عن نص برنارد شو.يشار إلى أن مسرحية سيدتي الجميلة قدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقًا عام 1969، فيما يعاد تقديمها برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وستقدم بما يتناسب مع 2022 ـ وهى المشروع الذي تتبناه شركة أيمن بهجت قمر لإحياء الكلاسيكيات لكى تتعرف عليها الأجيال الجديدة، بهدف إثراء الساحة المسرحية بالنصوص القوية لكبار الكتاب.

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