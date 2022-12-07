شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة في حديث ساخن ومثير للجدل: (عمر البشير لو مات في السجن دي فضيحة لينا كلنا كسودانيين عساكر على قحاتة..ونودي وشنا وين من الناس)





ظهر الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة في مقطع فيديو قام بنشره وتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد انتقد سندالة الإهمال الذي يتعرض له الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير بعد نقله للسجن مرة أخرى.

وقال الناشط في حديثه (عمر البشير لو مات في السجن دي فضيحة لينا كلنا كسودانيين عساكر على قحاتة..ونودي وشنا وين من الناس).

كما أكد أن الرئيس المعزول تعرض لمذلة شديدة وهو في السجن توفيت والدته وخاله وشقيقه, وذكر المتابعين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: (ارحموا عزيز ذل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين