شكاوى من كثرة البعوض وغياب حكومة الخرطوم





شكا عدد من مواطني ولاية الخرطوم من كثرة البعوض، وقالوا إن البعوض مع دخول فصل الشتاء تضاعفت أعداده وخاصة داخل الغرف مما تسبب في إصابات كثيرة بالملاريا.

وأشاروا إلى أن ولاية الخرطوم لا تفعل أي شئ في سبيل مكافحته والقضاء عليه.

وأوضح المواطن عثمان محمد بأن الخرطوم كانت قد أضحت بلا ملاريا قبل عدة سنوات نتيجة لعمل دءوب قامت به حكومة الولاية وقتها، وأشار إلى أن مكافحة البعوض تحتاج إلى عزم وإرادة من قبل الحكومة، غير أنها نائمة ولا تتحرَّك تجاه قضايا صحة المواطنين.

في حين أوضحت مواطنة بشرق النيل بأنهم يعانون من كثرة البعوض ومحلية شرق النيل بعيدة عن هموم المواطنين.

صحيفة الصيحة