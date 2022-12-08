بالفيديو.. فتاة مصابة بمرض نادر يجبرها على الضحك حتى الإغماء





أثارت قصة فتاة سورية مصابة بمرض نادر يجعلها تضحك بدون توقف، تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفتاة في مقطع فديو متداول، حيث قالت إنها طردت من الحصة الدراسية 3 مرات بسبب ضحكها، مشيرة إلى أنها تنزل إلى مكتب المديرة أحيانا، ولا تستطيع التوقف عن الضحك، وبدل أن تقوم المعلمات بتعنيفها يضحكن معها.

وسألها المذيع عن آخر مرة بكت فيها، فأجابت وهي لا تكف عن الضحك: “ما باتذكر يمكن كنت لسه بحضن أمي”.

وقالت إن رأسها يؤلمها ويكاد ينفجر من الضحك، مضيفة أنها تستمر بالضحك حتى يغمى عليها فتنام وتفيق على صوت المنبه صباحا.

فتاة سورية

مصابة بمرض الضحك المتواصل دون توقف pic.twitter.com/v4touGp5WK — حميد أحمد (@hamed_hindyani) December 7, 2022

صحيفة المرصد