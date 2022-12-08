دينا الشربيني تطير لـ السعودية لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي





فاجأت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها، بصورة لها على متن الطائرة متجهة إلى المملكة العربية السعودية، لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر.

ونشرت دينا الشربيني، الصورة عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وعلقت عليها قائلة: جدة، مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث ظهرت فيها برفقة صديقتها على متن الطائرة.

وعلى الجانب الأخر، كانت كشفت النجمة دينا الشربيني عن العديد من الأمور في حياتها الشخصية والفنية، وذلك خلال حلقتها مع الإعلامية “جومانا بو عيد” في برنامج “يلا نحكي”، والذي يعرض على شاشة “LBC”، حيث تحدثت عن مختلف جوانب حياتها.

وفي السطور التالية ترصد “فيتو” أبرز تصريحات دينا الشربيني في برنامج “يلا نحكي”.

1 – الرضا والتأقلم من أهم الحاجات بالنسبة ليَّ.

2 – مش هحارب في حاجة خلصت.

3 – مايا دياب أختي.

4 – أنا بحب إحساس الحب جدًّا.

5 – أنا عايشة في حالة توازن بين الحب والعمل.

6 – أنا بحب نبيلة عبيد أوي.

7 – أنا محظوظة بعائلتي جدًّا وهما طيبين.

8 – شيرين رضا صاحبتي من زمان.. وبنشبه بعض كتير في الحياة.

مواصفات فارس أحلامها

وكشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني مواصفات فارس أحلامها، مؤكدة أنها تريد الارتباط برجل يتمتع بخفة ظل ويملك حسًّا فكاهيًّا.

وقالت دينا الشربيني: “أنا ممكن أحب شخص من أول نظرة وما أقدرش أحب واحد دمه تقيل لازم يبقى راجل لذيذ، بحب الرجالة اللي دمهم خفيف وتُقال”.

وأضافت أنها من الشخصيات التي لا تنسى بسهولة، بسبب العشرة والتعود على وجود شخص معين في حياتها، ولكن تفضل الرضا بقضاء الله، والتأقلم.

وتابعت أنها تحب مشاعر الحب، والحب والعمل هما “أكسجين حياتها”، وتحاول دائمًا تحقيق التوازن بينهما.

وأضافت أنها من الشخصيات التي لا تنسى بسهولة، بسبب العشرة والتعود على وجود شخص معين في حياتها، ولكن تفضل الرضا بقضاء الله، والتأقلم.

العربيه نت