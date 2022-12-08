أبرزهم سوسن بدر، أبطال مسلسل ولد أمه





يعتبر مسلسل ولد أمه من أحدث المسلسلات التي بدأ عرضها وهو مسلسل خليجي يشارك به نخبة من ألمع النجوم.

أبطال مسلسل ولد أمه

ومسلسل ولد أمه من بطولة سوسن بدر، محمود بوشهري، حبيب غلوم، سماح، أحمد السلمان، شيماء الرحيمي، أحلام حسن ومن تأليف فهد العليوة، وإخراج حسين دشتي.

الإعلان التشويقي

طرحت منصة شاهد vip الإعلان التشويقي لمسلسل ولد أمه الذي سوف بدأ عرضه وهو من بطولة الفنانة سوسن بدر إلى جانب مجموعة من نجوم الخليج

وكانت منصة شاهد vip عن موعد عرض مسلسل ولد أمه قد كشفت عرض المسلسل اليوم 8 ديسمبر الجاري.

منصة شاهد

يتم عرض مسلسل ولد أمه على منصة شاهد وهي تتطلب اشتراك لمشاهدة المحتوى الذي تقدمه المنصة.

سوسن بدر

وكشفت الفنانة سوسن بدر عن أحدث أعمالها الدرامية والتي جاء بعنوان “ولد أمه” والمقرر طرحها قريبًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سوسن بدر صورة بوستر عمل مسلسل ولد أمه معلقة قائلة: “انتظروني في عمل درامي رائع قريبًا في الكويت”.

مسلسل سوسن بدر الجديد الذي سيطرح قريبا من تأليف الكاتب هدهد العليوة ومن إخراج حسين دشتي.

وقد شاركت الفنانة سوسن بدر في مسلسل “بين السما والأرض” والذي عرض في شهر رمضان الماضي من عام 2021 وهو ينتمي إلى نوعية المسلسلات الـ 15 حلقة.

طاقم عمل مسلسل بين السما والأرض

مسلسل “بين السما والأرض” بطولة النجم هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ.

قصة مسلسل بين السما والأرض

والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم بعضًا ولكل منهم قصته.

بوابة فيتو