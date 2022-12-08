محمد هنيدي يشوق الجمهور لفيلمه الجديد “نبيل الجميل





شوق الفنان محمد هنيدي الجمهور لفيلمه الجديد “نبيل الجميل” في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشر هنيدي بوستر الفيلم عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: “نبيل الجميل أخصائي تجميل.. استعدوا قريبا جدا لواحد من أجمد وأقوى الأفلام اللي هتشوفوها”.

فيلم نبيل الجميل

تدور أحدث العمل حول مغامرات خاصة يعيشها طبيب تجميل وهو من بطولة الفنان محمد هنيدي، والفنانة الشابة رحمة أحمد الشهيرة بـ “مربوحة”، والنجمة اللبنانية نور، والفنان محمد سلام، والفنانة مادلين طبر، ومحمود حافظ، ياسر الطوبجي، احمد فؤاد سليم، محمد رضوان، حجاج عبد العظيم، ضياء المرغني، ومحمد الصاوي.. الفيلم من تأليف امين جمال ومحمد محرز واخراج خالد مرعي.

وتقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية المصرية والعربية بدايةً من شهر يناير المقبل لعام 2023، وذلك بعدما قررت المنتجة فاطمة محمد هنيدي على طرح العمل في منتصف رأس السنة المقبل، ويُعد فيلم “د. نبيل الجميل” أول إنتاج لها سينمائيًا لها وهي ابنه الفنان محمد هنيدي.

بوابة فيتو