شاهد بالصورة والفيديو.. بالثوب السوداني.. حسناء عربية فائقة الجمال تقدم فاصل من الرقص المثير على طريقة “الكرنك” الشهيرة في السودان وجمهور مواقع التواصل (دي هدى عربي فرع موريتانيا ولا المغرب؟)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع مقطع فيديو نال حظه من التداول والشهرة وذلك بعد ساعات قليلة من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع الشهير أظهر حسناء عربية وصفها المتابعون بصاحبة الجمال الساحر والملفت وهي تقدم فاصل من الرقص أعلى المسرح.

ولعل أكثر ما لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان هو ظهور الحسناء بالثوب السوداني الأنيق والذي زاد من جمالها حسيما كتب المعلقين.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد قامت الحسناء بخطف الأضواء برقصاتها المثيرة على طريقة “الكرنك” الشهيرة وتحديداً في جبال النوبة بالسودان.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه أطلق تعليقات الغزل في الراقصة, كما شبهها البعض بالفنانة هدى عربي وكتب أحدهم معلقاً (يا أخوانا دي هدى عربي فرع موريتانيا ولا المغرب؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين