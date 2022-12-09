مصر.. واقعة ضبط طبيب متلبسا بجريمة مع طالبة جامعية أمام أعين والديها تهز البلاد





ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طبيب و5 آخرين بتهمة إدارة مركز للإجهاض، وبحوزتهم 90 ألف جنيه، وأقراص مخدرة، وذلك في منطقة كرداسة بالجيزة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطبيب في أثناء القبض عليه كان يُجري عملية إجهاض لطالبة، وكانت أسرتها تنتظر خروجها من غرفة العمليات، وتم رصد عدد من السيدات رفقة أزواجهن في انتظار دورهن لعمل عمليات إجهاض.

وعثر رجال الأمن على برميل بالطابق الثاني لمركز الإجهاض حيث كان الطبيب المتهم يحرق فيه الأجنة، وأيضا بقايا الأجنة كانت طعامًا للكلاب الضالة أمام مركز الإجهاض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتسببت هذه الواقعة في حالة كبيرة من الغضب في مصر، حيث عبر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن الاستيلاء من فعل الطبيب واستغلاله مهنته في مكان غير محله.

المصدر: القاهرة 24